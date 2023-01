Botafogo está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior - Henrique Lima / Botafogo

Publicado 06/01/2023 13:13

Rio - O Botafogo está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gol de Maranhão no segundo tempo, o Alvinegro derrotou o São Carlos por 1 a 0, nesta sexta-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 19 da competição.

Com a vitória, o Botafogo chegou a seis pontos em dois jogos disputados e garantiu a vaga antecipada para a próxima fase da Copinha. Já o São Carlos, que empatou com o São Carlense na estreia, se encontra em situação delicada para a última rodada.

"Era um gol que eu estava esperando, eu vinha parado de um pós-operatório. Nossa equipe se comportou bem, acho que acertamos no segundo tempo, conseguimos chegar ao gol. Bastante feliz e vamos seguir firme", disse Maranhão após a partida.

O JOGO

O jogo foi equilibrado. O primeiro tempo foi morno, com o Botafogo tomando a atitude e pressionando a saída de bola adversária, mas o São Carlos conseguiu resistir e, aos poucos, foi dominando a partida. A equipe anfitriã criou as melhores chances da etapa inicial, mas falhou na pontaria.

Na etapa final, prevaleceu a qualidade técnica do Botafogo. Novamente o time carioca começou melhor e, desta vez, transformou o domínio em oportunidades. Aos 24 minutos, Maranhão aproveitou a boa jogada de Sapata para marcar o único gol da partida.