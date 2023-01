Eduardo e Luís Phelipe são mais duas contratações para o time B do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Eduardo e Luís Phelipe são mais duas contratações para o time B do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 06/01/2023 18:06

Mesmo com o fim do Brasileirão de Aspirantes, o Botafogo mantém o planejamento de contratar jogadores para o time B, que disputará os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira, o Glorioso anunciou o lateral-esquerdo Eduardo, de 20 anos, e o atacante Luís Phelipe, de 21 anos.

Os dois jogadores se juntarão inicialmente ao grupo comandado pelo técnico Lucio Flavio para, pelo menos, as três primeiras rodadas do torneio.



Eduardo assinou contrato de uma temporada e estava no York United, do Canadá, depois de jogar na base de Fluminense e do Bahia, assim como na seleção brasileira de base.



E Luís Phelipe foi emprestado pelo Atlético-GO até o fim de 2023, após passagem pelo Náutico em 2022. Ele também já defendeu Bragantino, dois clubes da Áustria e Vitória, onde foi convocado para a Seleção Bub-20.



Botafogo aposta em jovens no time B



O Botafogo pretendia utilizar o time B durante boa parte do Carioca, mas se viu obrigado a desistir da pré-temporada nos Estados Unidos por causa do regulamento, que obriga os clubes a jogarem com os times principais a partir da quarta rodada.



A SAF ainda avalia o que fazer com o time B, formado por jovens. Uma das alternativas seria organizar em conjunto com outros clubes um torneio sub-23.