Joel Carli, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/01/2023 17:33

Sem contrato desde o fim de 2022, o zagueiro Joel Carli está apalavrado para renovar seu contrato com o Glorioso. A expectativa, inclusive, é que o defensor se reapresente ao clube na próxima segunda-feira (9) para iniciar a pré-temporada com o elenco. A informação é da "Rádio Tupi".

Conforme veiculado na última semana, a ideia do Botafogo é acertar a renovação com Joel Carli até o fim de junho, com a possibilidade da aposentadoria do defensor argentino. Existem, inclusive, conversas para que ele faça a transição para permanecer no clube em outra função interna, que ainda não foi definida.

Carli retornou ao Botafogo em março de 2021 após uma curta experiência no Aldosivi, clube argentino da primeira divisão. Desde então, assumiu papel de liderança, também exercido em sua primeira passagem no Glorioso entre 2016 e 2021. Ao todo, o defensor disputou 187 jogos pelo clube carioca, marcando 10 gols.