Botafogo passará a ter grama sintética no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/01/2023 10:51 | Atualizado 07/01/2023 10:52

Rio - O Botafogo definiu que irá instalar grama sintética no Estádio Nilton Santos. O novo gramado será importado, e mais moderno do que os estádios do Palmeiras e Athletico-PR. As obras, no entanto, ainda não tem data para serem iniciadas. A informação é do portal FogãoNet.

Ainda segundo o veículo, a expectativa da diretoria do Glorioso é de preparar o novo gramado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Por isto, o Botafogo teria que disputar alguns jogos do Campeonato Carioca em outros estádios.

O campo anexo ao Nilton Santos também passará por mudanças. O local, que já recebeu alguns treinos da equipe de Luís Castro, irá receber a grama sintética para a realização dos treinos das equipes sub-20 e sub-17 do clube de General Severiano.

Embora o Nilton Santos passe a ter a grama artificial, o Espaço Lonier, onde o elenco profissional do clube realiza seus treinamentos, continuará tendo o gramado natural. A diretoria do Alvinegro não viu necessidade em realizar a troca dos campos no CT, tendo em vista que até mesmo Palmeiras e Athletico-PR fazem seus treinos em grama natural e realizam os jogos no gramado sintético.