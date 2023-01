Botafogo venceu o São-Carlense e terminou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento - Henrique Lima / BFR

Botafogo venceu o São-Carlense e terminou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamentoHenrique Lima / BFR

Publicado 09/01/2023 16:35

Nesta segunda-feira, o Botafogo venceu o Grêmio São-Carlense no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira por 3 a 1, pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Abaixo, veja como foram os gols, marcados por Léo Pedro (2) e Sapata.

Os golaços de mais uma vitória na Copinha! Léo Pedro e Sapata capricharam e o Fogão vai embalado pra fase mata-mata. #FogoNaCopinha23



@sportv pic.twitter.com/2C5EaYPetn — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 9, 2023

Com o resultado, o Glorioso terminou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo 19. O São-Carlense, por sua vez, somou apenas um ponto e acabou eliminado da competição.