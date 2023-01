Botafogo venceu o São-Carlense e terminou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento - Henrique Lima / BFR

Publicado 09/01/2023 13:40

Rio - A base do Botafogo deu mais um show na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com dois gols de Léo Pedro e um de Sapata, o Glorioso venceu o São-Carlense por 3 a 1, nesta segunda-feira (9), e terminou a primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo 19 com nove pontos.

O primeiro tempo da partida foi mais equilibrado. O Botafogo começou melhor, com o controle da posse de bola e pressionando, e não demorou para abrir o placar. Léo Pedro, aos nove, colocou o time na frente e tudo indicava que os cariocas venceriam sem sustos.

Porém, o time relaxou após abrir o placar e deu brechas para os donos da casa. Em um descuido da defesa alvinegra, Klefferson aproveitou para empatar o jogo aos 32 minutos. O Botafogo, por sua vez, ligou o alerta e reagiu, e voltou a frente do placar aos 46, novamente com Léo Pedro.

Na etapa final, o jogo ficou morno. O São-Carlense não teve perna para buscar a reação, enquanto o Botafogo soube administrar o tempo e o resultado. No fim, deu tempo para Sapata, destaque do time na primeira fase, fechar o placar.