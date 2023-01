André Mazzuco - Vitor Silva/Botafogo

André MazzucoVitor Silva/Botafogo

Publicado 10/01/2023 13:54

Após a primeira temporada da SAF liderada por John Textor, o elenco do Botafogo se reapresentou na última segunda-feira, no Espaço Lonier. O diretor executivo de futebol do clube carioca, André Mazzuco, usou suas redes sociais para postar fotos do CT alvinegro e exaltar o grupo de jogadores, que serão novamente comandados por Luís Castro.

"Retorno às atividades! Reencontro com um grupo exemplar e profissional de trabalho, atletas e staff, prontos para mais uma jornada! Sinergia, alegria, dedicação e excelência! Que 2023 seja Glorioso!", escreveu Mazzuco em suas redes sociais.



Em sua reapresentação, o grupo contou com a presença do primeiro reforço para a temporada. Trata-se do volante Marlon Freitas, que defendeu as cores do Atlético-GO em 2022. O volante, que já passou por outra equipe carioca, o Fluminense, teve bons números com a camisa do Dragão, apesar do rebaixamento do time goiano.



Além dele, o Glorioso já encaminhou as contratações do zagueiro Luis Segovia e do atacante Carlos Alberto. Para este início de temporada, o clube ainda busca um lateral-direito, um ponta-direita e um centroavante para fechar o elenco nesta primeira janela. Reforços pontuais para a manutenção da espinha dorsal que finalizou 2022.



O Botafogo faz sua estreia pelo Campeonato Carioca no próximo domingo, às 16h, contra o Audax-RJ. O jogo será realizado no estádio Raulino de Oliveira, já que o Nilton Santos passará por reforma no gramado. Na sequência, medirá forças com o Volta Redonda e terá o primeiro clássico do ano diante do Vasco.