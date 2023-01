Michael Murillo - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2023 13:11

Rio - O Botafogo desistiu da contratação do lateral-direito Michael Murillo, do Anderlecht-BEL. De acordo com o site "GE", o Glorioso decidiu que não irá avançar pelo jogador após o time belga negar o empréstimo e se mostrar irredutível por uma transferência definitiva.

Com poucos recursos para investir em contratações, o Botafogo optou por recuar e descartou o nome de Murillo. O jogador contava com o aval da comissão técnica, mas a postura dos belgas tornaram o negócio inviável para o time carioca.

Sem Michael Murillo, om Botafogo voltará suas forças para contratar Giovanni González, lateral-direito do Mallorca-ESP. O jogador não tem sido titular em seu clube, mas os espanhóis querem uma compensação financeira para liberar o empréstimo.

Neste momento, Luís Castro conta apenas com Rafael e Daniel Borges para a posição. O clube entende que precisa buscar um reforço para o setor.