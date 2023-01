Giovanni González - Divulgação / Mallorca

Publicado 11/01/2023 16:25

Rio - O lateral Giovanni González quer vestir a camisa do Botafogo em 2023. De acordo com o portal "GE", o jogador conversou durante a semana com o Mallorca, seu clube na Espanha, e manifestou o desejo de se transferir para o Glorioso.

González e Botafogo já chegaram a um acerto financeiro, mas dependem agora do aval do Mallorca. O jogador uruguaio tenta convencer o time espanhol, que até o momento não se posicionou sobre o assunto, seja de forma positiva ou negativa. O time carioca deseja um empréstimo com opção de compra fixada.

Reserva no Mallorca, Giovanni González vê com bons olhos uma transferência para o Botafogo pensando no ciclo da Copa do Mundo de 2026. A ideia do jogador é atuar com regularidade para ser lembrado na seleção do Uruguai.

Inicialmente, o Mallorca não iria se opor à saída de González caso uma oferta chegasse. No entanto, Pablo Maffeo, titular da lateral-direita, se recupera de uma lesão e não está 100% fisicamente, o que fez os espanhóis ficarem receosos.

A lateral direita é uma das prioridades do Botafogo no mercado. O clube também negociou com Michael Murillo, panamenho do Anderlecht, da Bélgica, mas a negociação travou por questões financeiras.