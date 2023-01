Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será palco de jogo do Campeonato Carioca - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/01/2023 12:12

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou que o jogo entre Botafogo e Boavista, dia 4 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, será no Mané Garrincha, em Brasília.

O mando de campo é do Boavista, que optou por negociá-lo para que o duelo seja na capital federal, onde há muitos torcedores do Botafogo.



Esse é o primeiro jogo do Glorioso no Campeonato Carioca de 2023 confirmado fora do Rio. Flamengo e Fluminense são outros dos grandes clubes que também terão compromissos em outro Estado.



Os dois jogarão no Estádio Kléber Andrade, em Cariacia-ES, contra o Madureira, que é o mandantes das duas partidas, válidas pelas segunda e terceira rodadas.