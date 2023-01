Marcelo Weigandt - Reprodução

Marcelo WeigandtReprodução

Publicado 11/01/2023 13:21

Rio - O Botafogo segue ativo no mercado em busca de um reforço para a lateral direita. De acordo com o jornalista argentino Luis Fregossi, o Glorioso está interessado em contratar Marcelo Weigandt, de 23 anos, do Boca Juniors-ARG.

Segundo o jornalista, a ideia do time carioca é fazer uma oferta para comprar o jogador, que tem pouco espaço no Boca. Na última temporada, foram 15 partidas, sendo apenas 11 como titular, sem nenhum gol ou assistência.

Weigandt tem contrato com o Boca apenas até junho. Segundo a imprensa local, o jogador já tem em mãos uma oferta para renovar seu vínculo com o time argentino.