John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 11/01/2023 19:25

Facundo Pellistri OLI SCARFF / AFP Rio - O Botafogo tem um novo alvo para reforçar seu setor ofensivo. Segundo o site "GE", a bola da vez no Glorioso é o atacante Facundo Pellistri, do Manchester United. O time carioca fez uma proposta aos ingleses para contratar o jogador de 21 anos, que foi titular do Uruguai na última Copa do Mundo.

Pellistri tem sido pouco aproveitado no United pelo técnico Erik ten Hag e tem o desejo de deixar o clube. A negociação, no entanto, não é simples, mas o Alvinegro está otimista pelo acerto. A ideia é um empréstimo com opção de compra fixada, dividindo salários com os Red Devils. O fato dos vencimentos serem em libras também é um dificultador.

Com a camisa do United, Pellistri disputou apenas uma partida. O time inglês também vê um empréstimo com bons olhos, já que entende que o atacante precisa de mais tempo em campo.

Na última Copa do Mundo, Facundo Pellistri foi titular nos três jogos do Uruguai na fase de grupos. Na temporada passada, foi emprestado ao Alavés, onde disputou 26 jogos e não marcou gols.