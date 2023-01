John Textor é o acionista majoritário da Botafogo SAF - Vitor Silva/Botafogo

John Textor é o acionista majoritário da Botafogo SAFVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2023 18:04

Rio - Ex-Atlético de Madrid, Sporting, PSV e Bayer Leverkusen, o lateral-direito Santiago Arias, que está livre no mercado, foi oferecido ao Botafogo. O Glorioso, no entanto, descartou a contratação do jogador de 30 anos, em um primeiro momento. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

Santiago Arias foi oferecido ao Botafogo Arquivo Pessoal

A grande quantidade de graves lesões sofridas pelo lateral colombiano foi o principal motivo que fez com que o departamento de futebol do Botafogo não avançasse com as conversas.



O Alvinegro, no entanto, segue buscando um jogador para a posição. O "Plano A" de John Textor e cia é Giovanni González, do Mallorca, da Espanha. Além dele, o argentino Marcelo Weigandt, do Boca Juniors, também foi especulado pela imprensa argentina na mira do Glorioso.