Lúcio Flávio é o técnico do time B do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/01/2023 14:20

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no domingo, às 16h, contra o Audax, no Nilton Santos, e utilizará o time B nas primeiras três rodadas. Será a chance da torcida ver alguns jovens com potencial, e também do clube colocar em prática o projeto 'Botafogo Way', de fazer com jogue de forma parecida com a do elenco principal comandado por Luís Castro.



Numa ideia mais ampla de que todas as categorias tenham o mesmo estilo de jogo, o time B do Botafogo terá um teste na prática. Mesmo com características de jogadores diferentes, o técnico Lucio Flavio avisa que o objetivo é repetir o que faz o time principal.



"Todos sabem que o Botafogo vem buscando uma linha, até em razão do que foi o pontapé inicial do Botafogo Way. Então o clube está trabalhando muito em cima das ideias. Temos a equipe principal como parâmetro. Alguns jogadores, por razões óbvias de características, temos que adaptar em função de condições táticas, mas a ideia do clube é que possamos trabalhar todos de uma mesma forma", explicou em coletiva nesta sexta-feira.



O projeto da SAF do Botafogo de uma equipe sub-23 sofreu um baque forte com o fim do Brasileirão de Aspirantes, mas Lucio Flavio acredita que o time B seguirá com o objetivo de lapidar jovens promessas para o time principal, mesmo sem competições oficiais.



"Muito em razão do que é o projeto da instituição, vamos continuar o trabalho e, principalmente, servindo a equipe principal, que acredito que é o que o clube busca. Temos jogadores que são preparados na equipe B para que, daqui a pouco, como tivemos recentemente a grata surpresa de surgir um Jeffinho, tenhamos também outros com a possibilidade de treinar e servir ao elenco principal", avaliou.