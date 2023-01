Elenco do Botafogo reunido em treino no dia 15 de novembro de 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Após uma evolução durante a segunda metade da temporada passada, o torcedor do Botafogo está esperançoso para 2023. Com o elenco já montado, jogadores descansados e a continuação do trabalho do técnico Luís Castro, a expectativa é de que o time tenha um ano sem tantas oscilações.

Com a transição para a SAF entre o fim de 2021 e o início de 2022, o Alvinegro se reformulou durante as disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão. Ademais, a nova comissão técnica chegou apenas em março - sem tempo, portanto, para pré-temporada. Tudo isso somado ao alto número de lesões fizeram com que a equipe não conseguisse manter a regularidade dentro de campo.

ANO NOVO, VIDA NOVA

Depois de uma excursão internacional por Londres, com jogos contra o Charlton e o Crystal Palace, o elenco principal do Botafogo se reapresentou no dia 09 de janeiro. Além da experiência contra times do futebol inglês, o grupo, que já tem uma base montada, finalmente terá uma pré-temporada para aprimorar o entrosamento e dar continuidade ao trabalho do técnico Luís Castro.

Também vale ressaltar que há uma expectativa por um menor número de lesões no time em 2023. Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino no dia 27 de outubro, Luís Castro foi questionado na entrevista coletiva sobre o que explicaria o alto número de jogadores lesionados - naquela ocasião, sete atletas estavam entregues ao Núcleo de Saúde e Performance.

O treinador, então, lembrou que muitos reforços chegaram de um campeonato em outro país ao Alvinegro e, por isso, não tiveram férias. Do ponto de vista de Castro, na época, isso pode ter sido um fator decisivo para causar tantos problemas físicos.

"Eu acho que temos jogadores que não tiveram férias na transição de épocas (temporadas). Acho que é um ponto muito negativo que nós temos. O jogador tem que ter como todos nós. Eu não tive férias, transitei de um campeonato para outro. Os jogadores também fizeram da mesma forma. Quando eles terminaram a temporada em junho ou julho, eles entraram aqui de forma direta e continuaram a jogar. Acho que isso tem sido um fator decisivo para acontecer aquilo que nos tem acontecido, porque muitos deles vem desses campeonatos", disse Luís Castro, na época.

VAIVÉM E TIME BASE

Como já dito nos parágrafos acima, o Botafogo conseguiu manter a base e perdeu apenas um jogador titular no mercado: Júnior Santos. O clube carioca não conseguiu chegar a um acordo com o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, e o empréstimo do atacante não foi renovado.

Kanu (emprestado ao Bahia), Saravia (sem contrato renovado), Carlinhos (sem contrato renovado), Chay (emprestado ao Ceará), Gabriel Conceição (emprestado ao CRB) e Fabinho (emprestado ao Sport) não jogarão pelo Glorioso em 2023.

Por outro lado, até aqui, três reforços chegaram ao time de General Severiano: o volante Marlon Freitas, que assinou um pré-contrato com o Botafogo no ano passado após não renovar com o Atlético-GO; o zagueiro Luis Segovia, que estava livre no mercado após não renovar com o Independiente del Valle; e o jovem atacante Carlos Alberto, que é cria do América-MG e chega por empréstimo com opção de compra.

O Alvinegro ainda segue no mercado em busca de mais reforços. O clube tenta as contratações do lateral-direito Giovanni González, do Mallorca, do atacante Facundo Pellestri, do Manchester United, e do atacante Edigar Junio, do V-Varen Nagasaki-JAP.

Time base para 2023: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Marlon Freitas ou Patrick de Paula) e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Victor Sá ou Luís Henrique), Jeffinho e Tiquinho Soares.

Vale lembrar que Gatito e Eduardo ficarão de fora deste início de 2023. O goleiro sofreu uma luxação no ombro esquerdo no penúltimo jogo da temporada passada e precisou passar por cirurgia. Já o meio-campista sofreu uma grave lesão no músculo posterior da coxa esquerda e precisou passar por procedimento cirúrgico.

COMPETIÇÕES PARA 2023

Assim como no ano passado, o Botafogo também jogará o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Copa do Brasil. No entanto, há uma novidade neste ano. Isso porque o Alvinegro terminou o último Campeonato Brasileiro na 11ª colocação e, assim, garantiu vaga na Sul-Americana. O Glorioso não jogava uma competição internacional desde 2019.

A Sul-Americana é o principal desejo de muitos botafoguenses. Isso porque, além de ser um título internacional, a decisão está prevista para acontecer no dia 28 de outubro, aniversário do ídolo Garrincha. O palco da final, aliás, pode ser o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, que leva o nome do ídolo.

Cabe explicar aqui que o dia do nascimento de Mané Garrincha é um tema de discussão. Apesar da certidão de nascimento indicar que ele nasceu no dia 18 de outubro de 1933, o biógrafo do ídolo e até mesmo o túmulo indicam o dia 28 do mesmo mês. Esse erro teria acontecido pela demora do pai para registrar o filho.

DE OLHO NO TIME B

A torcida também está de olho no time sub-23 do Botafogo. Isso porque, em meio ao alto número de desfalques no ano passado, Jeffinho, que havia sido contratado por empréstimo justamente para a equipe B, subiu para o time principal, se firmou e não saiu mais. Ele, inclusive, foi comprado junto ao Resende e teve o vínculo renovado.

O desempenho do jogador foi tão bom, que o Alvinegro espera fazer dele a maior venda de sua história. Dessa forma, há expectativa de que a continuidade do projeto da equipe B possa render, mais uma vez, frutos ao time principal.