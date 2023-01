Carlos Alberto - Vítor Silva/ BFR

Publicado 13/01/2023 14:40 | Atualizado 13/01/2023 14:51

Rio - Anunciado na última quinta-feira, o atacante Carlos Alberto é o terceiro reforço do Botafogo para 2023. Em entrevista à Botafogo TV, o jogador fez questão de se apresentar à torcida e falou um pouco sobre seu estilo de jogo.

"Sou um jogador forte, de muita velocidade e que gosta de marcar belos gols", definiu Carlos Alberto, que também falou sobre sua escolha de vestir a camisa alvinegra.

"Quando recebi a proposta do Botafogo não pensei duas vezes. É um clube tão grande e tradicional do nosso futebol brasileiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Podem esperar muita disposição, muita entrega e tenho certeza de que será um belo ano para todos nós", afirmou.

Carlos Alberto chega ao Botafogo emprestado pelo América-MG por uma temporada. O atacante pode faer sua estreia na próxima quinta-feira, quando o Glorioso deve escalar o elenco principal pela primeira vez na temporada, diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.