Jogadores do Botafogo comemoram o segundo gol marcado na vitória sobre o LemenseFoto: Reprodução/Sportv

Publicado 13/01/2023 20:01

Nesta sexta-feira, o Botafogo venceu o Lemense por 2 a 0 Estádio Municipal Bruno Lazarini, em partida válida pela segunda fase da Copinha. Sapata e Léo Pedro marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Alvinegro garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário da equipe comandada por Thiago de Camillis sairá do confronto entre Red Bull Bragantino e São Carlos.

OS GOLS



Pouco depois de perder um pênalti, Sapata se redimiu e abriu placar em Leme. Aos 16 minutos do segundo tempo, João Victor tocou atrás para Brendon, que bateu colocado para a defesa do goleiro Marcão. O camisa 7 do Botafogo, então, apareceu para pegar o rebote e mandar a bola para o fundo das redes.

Nos acréscimos, o Botafogo matou o confronto. Aos 51 minutos, Léo Pedro recebeu a bola no meio de campo, avançou pelo lado esquerdo, invadiu a área e bateu colocado. O gramado ainda ajudou o atacante e matou qualquer chance de defesa do goleiro Marcão.