Botafogo colocará gramado artificial no Nilton Santos - VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Botafogo colocará gramado artificial no Nilton SantosVITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Publicado 14/01/2023 17:10

Rio - O Botafogo decidiu fazer mudanças no estádio Nilton Santos para 2023. Segundo o "ge", a cúpula responsável pela administração do futebol do clube escolheu colocar um gramado totalmente artificial, seguindo o exemplo do Athletico-PR com a Arena da Baixada.

A obra para a mudança de piso será feita logo após a partida de estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, neste domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Audax Rio. A tendência é que a obra tenha duração de dois a três meses.

Para iniciar as obras, o Botafogo ainda aguarda a chegada de equipamentos específicos que vêm dos Estados Unidos. Mas a estimativa de entrega é para a próxima semana. Com tudo em mãos, as obras iniciarão imediatamente.

A decisão pela mudança do gramado é para manter o bom nível do campo de jogo conciliando com os shows no local. O Nilton Santos já tem quatro shows marcados para 2023: três da banda Coldplay, nos dias 25, 26 e 28 de março, e um do cantor The Weeknd, em 7 de outubro.