Jogador Iago, no jogo entre Botafogo x Audax pelo Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos. Neste Domingo (15). - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/01/2023 18:02

Rio - O Botafogo decepcionou na estreia na temporada de 2023. Com o segundo time, o Alvinegro perdeu para o Audax Rio por 1 a 0, neste domingo (15), no estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Higor Leite, do meio de campo, fez um gol antológico.

Com o resultado, o Audax somou três pontos e igualou as pontuações de Flamengo e Fluminense. O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (19), contra o Volta Redonda, às 19h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, enquanto o Audax encara o Vasco, no mesmo dia, às 21h10, no estádio Luso-Brasileiro.

O JOGO

Mesmo com o time B, o Botafogo controlou as ações no início da partida. O Alvinegro encontrava espaços pela esquerda com Hugo e criou jogadas para sair na frente do placar, mas esbarrou em uma boa atuação do goleiro Leandro. O Audax praticamente não ameaçou, mas saiu na frente com um lindo gol de Higor Leite, aos 17 minutos, que aproveitou um erro na saída de bola e marcou um gol do meio de campo.

O jogo ficou mais aberto na etapa final. O Botafogo precisou se expor em busca do empate e deu espaços para o Audax. Com apenas dois minutos, o atacante Emerson Urso teve a chance de ampliar, mas perdeu frente a frente com o goleiro alvinegro. O Glorioso respondeu aos nove, mas Raphael Lopes salvou o Audax e tirou a finalização de cabeça de Ryan em cima da linha.

Após o início animado, o ritmo de jogo caiu. As equipes sentiram o cansaço, além do forte calor na cidade do Rio de Janeiro. Os times abusaram de decisões erradas, erraram muitos passes e pouco ameaçaram os goleiros. O Botafogo, dentro das limitações, lutou até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota na estreia no Campeonato Carioca.