Botafogo foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0 e foi eliminado da CopinhaHenrique Lima/ Botafogo

Publicado 15/01/2023 14:48 | Atualizado 15/01/2023 17:08

Rio - O Botafogo está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com uma atuação pouco inspirada e prejudicado pela péssima condição do gramado, o Glorioso foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0, neste domingo (15), em São Carlos. Marcelo, aos 28 minutos do primeiro tempo, fez o gol da classificação da equipe paulista às oitavas de final.

Com a eliminação do Botafogo, todos os grandes do Rio de Janeiro deram adeus ao torneio na terceira fase. Flamengo e Fluminense foram eliminados por Avaí e Goiás, respectivamente, após sofrerem derrotas por 2 a 1, enquanto o Vasco caiu para o Ibrachina, nos pênaltis, depois de abrir 3 a 0 no tempo normal e sofrer o empate nos últimos minutos.

O JOGO

O primeiro tempo não teve muitas oportunidades dos dois lados. Ambas equipes sentiram dificuldades com o péssimo estado do gramado de São Carlos e não conseguiam fazer a bola rolar. O Botafogo teve o controle da posse, mas pouco ameaçou. O Bragantino, por sua vez, aproveitou uma chance com Marcelo, aos 28 minutos, para abrir o placar.

Na etapa final, o panorama não mudou. O Botafogo novamente tinha o controle da bola, mas encontrava dificuldades para furar a retranca do Bragantino. Em contra-ataque, o Massa Bruta quase ampliou aos 29 minutos com um chute de fora da área de Amaral, mas não passou disso. Já o Glorioso tentou pressionar, mas não evitou a eliminação.