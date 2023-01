Junior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/01/2023 17:40

Rio - A situação envolvendo o atacante Júnior Santos, de 28 anos, pode ter uma reviravolta. De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, o Botafogo não desistiu do jogador e prepara uma nova proposta ao Sanfrecce Hiroshima, do Japão, para tentar mantê-lo em 2023.

O contrato de empréstimo do atacante com o Botafogo se encerrou no fim de 2022. A diretoria alvinegra tentou mantê-lo no clube carioca por um novo empréstimo, mas o clube japonês negou e pediu cerca de R$ 15 milhões pela transferência em definitivo.

Mesmo sem acordo, Júnior Santos permaneceu no Brasil e não foi incluído na listagem do elenco do Sanfrecce para 2023. O São Paulo também apareceu como um possível interessado no atacante.

O jogador, de 28 anos, chegou ao Alvinegro no segundo semestre do ano passado. Ele entrou em campo em 15 jogos, fez um gol e deu duas assistências com a camisa do Glorioso.