Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2023 12:58

Rio - O Botafogo iniciou nesta segunda-feira (16) a obra para a troca do gramado do estádio Nilton Santos. O Alvinegro escolheu mudar o piso para uma grama artificial, seguindo o exemplo do Athletico-PR com a Arena da Baixada, em Curitiba. A expectativa é que a obra tenha duração de dois a três meses.

O clube aguardava a chegada dos materiais no início desta semana para iniciar a mudança imediata do piso. Com a chegada, as obras foram iniciadas. Sem o Nilton Santos, o Botafogo terá que mandar os seus jogos do Carioca em outro local. Por enquanto, os estádios Luso-Brasileiro e Raulino de Oliveira são as opções.

A decisão pela mudança do gramado é para manter o bom nível do campo de jogo conciliando com os shows no local. O Nilton Santos já tem quatro shows marcados para 2023: três da banda Coldplay, nos dias 25, 26 e 28 de março, e um do cantor The Weeknd, em 7 de outubro.

O Botafogo estreou no Carioca com derrota para o Audax Rio por 1 a 0, neste último domingo (15), no Nilton Santos. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta-feira (19), contra o Volta Redonda, às 19h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira.