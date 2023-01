Luís Castro é o técnico do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2023 16:58

Rio - Ainda em pré-temporada, o Botafogo estuda não escalar todos os jogadores titulares na partida contra o Volta Redonda, na próxima quinta-feira, no Raulino de Oliveira. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Até o momento, o técnico Luís Castro não definiu o time que mandará a campo na Cidade do Aço. No entanto, a tendência é que haja uma mescla com apenas alguns do time titular. Quem for poupado treinará normalmente no Espaço Lonier.

Uma das possibilidades estudadas por Castro é repetir a equipe que enfrentou o Porto Vitória em jogo-treino no último fim de semana. Com isso, o Glorioso iria a campo com Douglas Borges; Daniel Borges, Adryelson, Segovia e Eduardo Jesus; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Lucas Piazon, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Contra o Volta Redonda, o Botafogo irá em busca de seus primeiros pontos no Campeonato Carioca. Na primeira rodada, o Alvinegro foi derrota pelo Audax por 1 a 0.