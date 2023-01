Da esquerda para direita: João Brandão, Luís Castro e Vitor Severino - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 16/01/2023 15:49

O técnico Luís Castro, ao lado dos auxiliares João Brandão e Vítor Severino, marcaram presença no Estádio Nilton Santos para acompanhar a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, no último domingo. Com a equipe B, que é comandada por Lúcio Flávio, o Alvinegro perdeu para o Audax por 1 a 0.

Vale lembrar que o próximo jogo do Glorioso será com o time principal. O Botafogo definiu que, neste início de Carioca, usará a equipe B para as partidas do fim de semana. Já os confrontos do meio de semana serão com o time principal.

Em tempo: o Alvinegro volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30, para enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca.