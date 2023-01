Obras no gramado do Estádio Nilton Santos - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 16/01/2023 22:07

Nesta segunda-feira, o Botafogo divulgou imagens e deu detalhes das obras do gramado do Nilton Santos. O estádio, vale lembrar, receberá um piso sintético. A conclusão, segundo o clube, está prevista para a estreia do time na Copa Sul-Americana.

"Quando olhamos para o Estádio Nilton Santos pensamos em quatro pontos fundamentais para a instalação do gramado sintético. A primeira seria a jogabilidade, ou seja, precisa ser um trabalho perfeito para a prática de futebol. A segunda seria o conforto, nós olhamos para um sistema que fosse confortável para os jogadores, o mais parecido possível com o gramado natural", disse o Diretor de Operacoes da SAF Botafogo, Alexandre Costa, à Botafogo TV.

"A terceira seria a possibilidade de suportar as cargas referentes aos grandes eventos que acontecerão aqui. A quarta seria a possibilidade de arrefecimento, um gramado sintético tem tendência para subir a temperatura, não só o sistema que compõe o gramado, mas também o sistema de irrigação precisa estar preparado para diminuir essa temperatura. Então foi isso que planejamos", completou.

Em nota, o Botafogo informou que o gramado sintético é fornecido pela FieldTurf, que é líder global no segmento. O Alvinegro explicou que a empresa desenvolve e fornece materiais com um alto padrão qualidade, durabilidade e segurança. Já os demais componentes que complementarão o sistema aplicado serão importados tanto de Portugal quanto da Holanda.

Sobre o sistema selecionado, o clube explicou que foi uma inovação, com apoio da Total Grass, "para potencializar os benefícios de melhor jogabilidade do futebol, maior resistência para um a realização de eventos de grande porte e, juntamente a isso, trazer o menor coeficiente de retenção de calor".

VEJA DETALHES DIVULGADOS PELO BOTAFOGO DA GRAMA QUE SERÁ APLICADA

- Piso drenante: Sistema de drenagem de água, onde o fluxo de água passa por toda a extensão do campo. Isso contribui para que o sistema possa ser irrigado sem o risco de encharcamento.



- Shock Pad: Manta especial anti-impacto, que tem como principal objetivo trazer conforto e jogabilidade para o sistema. Esse material é importado, homologado e permite o mesmo desempenho de um gramado natural de alta qualidade.



- Grama sintética: Grama com o mais alto nível tecnológico, tem a composição de dois tipos de fio (mista). Esse modelo tem como diferencial a durabilidade e memória do gramado, que irá atender às dinâmicas do estádio tanto para os grandes eventos como para os jogos semanais. A mistura dos diferentes fios contribui para que os compostos se acomodem de forma mais homogênea no gramado, dando uma estética mais próxima a de uma gramado natural e requer uma menor manutenção.



- Cortiça: Esse material é um composto natural, que agrega o que há de melhor em termos de compostos para gramados sintéticos. Agrega uma maior absorção de impacto e tem o menor coeficiente de calor entre as opções existentes no mercado.