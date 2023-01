John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 17/01/2023 12:00

Rio - A pouca movimentação no mercado em busca de reforços tem assustado os torcedores do Botafogo. Porém, de acordo com informações do portal "FogãoNet", o clube carioca não está cortando recursos para a montagem do elenco para 2023. O Glorioso reafirmou seu compromisso de contratar reforços para qualificar o grupo para a temporada atual.

De acordo com o site, o entendimento é de que o Botafogo precisa de alguns reforços pontuais e que a cautela apresentada neste ano reflete um trabalho minucioso na captação de contratações. O entendimento é de que o Glorioso terá um investimento que o coloque em condições de disputar entre os cinco melhores elencos do país.

No entanto, não haverá grandes loucuras orçamentais. A SAF entende que ainda não é o momento de colocar o Botafogo em um nível de investimento do tamanho de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Porém, mantém a confiança na montagem de um "excelente elenco" capaz de disputar as competições em 2023, mirando grandes objetivos.