Joel Carli é um dos ídolos recentes da história do BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 17/01/2023 18:15 | Atualizado 17/01/2023 18:29

Nesta terça-feira, o Botafogo anunciou a renovação de contrato com Joel Carli até o fim de junho de 2023. Após o fim do vínculo, conforme o Alvinegro informou, ele se aposentará e irá iniciar uma função administrativa no clube.

Botafogo e Carli acertam renovação de contrato até junho de 2023

Cabe destacar que uma coletiva de imprensa será realizada já nesta quarta-feira, às 14h30, para falar sobre a renovação de Carli. A Botafogo TV transmitirá ao vivo.

O zagueiro tem identificação com o Glorioso e é um dos ídolos recentes da história do clube. Em 2022, Carli chegou a se tornar o estrangeiro com mais jogos pelo Botafogo, mas acabou ultrapassado pelo paraguaio Gatito Fernández.

A primeira passagem do defensor pelo Botafogo aconteceu entre 2016 e 2020. Ele ajudou o time a se classificar para a Copa Libertadores 2017 e foi fundamental na conquista do Campeonato Carioca de 2018 ao marcar o gol que levou a decisão para os pênaltis.

No meio de 2020, contudo, o clube o dispensou para cortar custos. Na época, ele não queria sair e também ficou na bronca com a diretoria pela falta de diálogo. O zagueiro deixou o Botafogo com os salários atrasados e com uma renovação de contrato automática que não foi cumprida.

Em 2021, com a gestão de Durcesio Mello, o Alvinegro buscou um acordo para diminuir a dívida e repatriar o defensor. Carli retornou em março daquele ano e ajudou o Botafogo a conquistar o título da Série B.