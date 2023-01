Vinicius Assumpção ao lado do presidente Durcesio Mello - Reprodução / Instagram

18/01/2023

Rio - O vice-presidente do Botafogo, Vinicius Assumpção, comentou as críticas que o clube carioca vem recebendo de torcedores e de parte da imprensa esportiva pela cautela no mercado de transferências de 2023. O dirigente fez uma comparação entre as SAFs e afirmou que o Glorioso está acima de Vasco e Cruzeiro.

"Foi fluxo de caixa, não foi falta de dinheiro. Foi momento. Porque no Botafogo é isso, o tempo todo, há um incômodo com o sucesso da SAF do Botafogo. O Botafogo tem a melhor SAF, porque é um gigante. Não tenho a menor dúvida que em breve vai estar engolindo todos eles. Está mais bem estruturada. A do Grupo City (no Bahia) eu não conheço, mas posso dizer que nossa foi muito bem estruturada, muito bem pensada. Foi a primeira, saímos na frente", afirmou em participação no canal do YouTube "Glorioso Connection".

O dirigente ressaltou o grande investimento que John Textor fez no clube carioca no ano passado e também a evolução do Glorioso, que teve um elenco montado às pressas para o Brasileiro e por pouco não classificou para a Libertadores.

"Olha o time do Botafogo dez meses atrás e hoje. Um time que não teve pré-temporada, saindo da Segunda Divisão, quase foi para a Libertadores. Pagou quase R$ 100 milhões de dívidas, R$ 40 milhões quase de juros, que era o que nos sufocava. A SAF, mesmo pagando, paga juros. Outra coisa, estamos aumentando receita e diminuindo despesas. O clube está tendo capacidade de investir. Mas não vai investir de uma hora para ou outra ou montar uma seleção. O Botafogo tem um contrato, John Textor tem cumprido e ainda tem colocado mais recursos. Mudou um time inteiro, quanto custou isso? Agora não precisa montar novo time, precisa reforçar", disse.