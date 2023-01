Del Piage, no jogo entre Botafogo x Audax pelo Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro. Neste Domingo (15). - Vitor Silva/Botafogo

Del Piage, no jogo entre Botafogo x Audax pelo Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro. Neste Domingo (15).Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/01/2023 15:26

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), fez alterações em duas partidas do Botafogo no Campeonato Carioca. O confronto com o Nova Iguaçu, pela sexta rodada da competição, no dia 1º de fevereiro, mudou apenas o horário. Antes, a partida seria disputada às 18h30. Agora, ocorrerá às 19h. Já o duelo com o Boavista, em Brasília, pela sétima rodada, mudou do sábado (4/2) para o domingo (5/2), às 16h.

Com uma equipe alternativa, o Botafogo perdeu a primeira partida no Campeonato Carioca. No último domingo (15), o Glorioso foi derrotado pelo Audax, por 1 a 0, no Nilton Santos.

Agora, a equipe de General Severiano se prepara para enfrentar o Volta Redonda, nesta quinta-feira (19), às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da competição. A partida vai marcar a estreia dos titulares.