Luis Segovia - Divulgação

Luis SegoviaDivulgação

Publicado 18/01/2023 12:40

Rio - O Botafogo não poderá contar com um de seus reforços na estreia do elenco principal em 2023, nesta quinta-feira, contra o Volta Redonda, às 19h30, no Raulino de Oliveira. Segovia, que veio do Independiente del Valle, não foi regularizado a tempo e está fora da partida. A informação é do site "GE".

Até o momento, o Botafogo ainda não recebeu a documentação completa de Segovia. O regulamento afirma que "somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada e cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida", o que inviabiliza sua escalação contra o Voltaço.

A boa notícia fica por conta dos outros dois reforços do Botafogo para a temporada. Marlon Freitas e Carlos Alberto foram regularizados e já estarão à disposição do técnico Luís Castro.

Contra o Volta Redonda, o Botafogo tentará sua primeira vitória no Campeonato Carioca. Na primeira rodada, o Alvinegro, com o time sub-20 comandado por Lúcio Flávio, foi derrotado pelo Audax por 1 a 0.