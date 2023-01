Joel Carli é ídolo do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Um dia após o Botafogo oficializar a renovação de contrato com Joel Carli, o zagueiro concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos. Na conversa com os jornalistas, o capitão do Alvinegro comemorou a extensão do vínculo e se declarou ao clube.

"É uma honra, um prazer e um orgulho renovar com o Botafogo. Como eu sempre falo, é o clube que eu amo, estou em casa, vou desfrutar muito desse momento", disse Carli.

Vale lembrar que este contrato, válido até o fim de junho deste ano, é o último do zagueiro como atleta profissional. Depois disso, ele irá se aposentar e passará a exercer uma função administrativa no clube.

"A negociação para o Mazzuco (diretor de futebol do Alvinegro) foi fácil (risos). Não tem negociação difícil entre Carli e Botafogo. Nunca foi assim. Sempre que o clube quis contar comigo, eu sempre fiquei à disposição. Foi uma negociação boa para ambos os lados. Minha família está feliz, são botafoguenses doentes. Nada melhor para eles do que continuar aqui", destacou o defensor.

Veja mais declarações de Carli:



PÓS-CARREIRA



"Estamos planejando. Já venho planejando há uns anos, preparando-me muito, estudando muito a parte técnica, a parte de direção. Gosto de aprender, gosto muito de futebol por completo".



TRANSFORMAÇÕES NO BOTAFOGO



"As mudanças são grandes. Todos os dias você vê o clube se transformando ainda maior. Sempre gostei, desde que cheguei aqui, me apaixonei por esse clube, pelas pessoas. Se eu gostei em 2016, 2017, 2018, 2019 com muitos salários atrasados, com problemas, eu gostava e queria estar aqui dentro, imagina hoje, que vejo um Botafogo crescendo no dia a dia".



MURO DOS ÍDOLOS



"Claro que gostaria de ver. Desde que cheguei aqui, me apaixonei por esse clube. São muitos anos, muitos jogos, muita dedicação, e o torcedor me mostra carinho todos os dias nas redes sociais, na rua, no estádio. Se chegar a acontecer, vou ficar muito feliz".



FINAL DE CARREIRA



"Eu sempre pensei, depois que você passa dos 30, 31 já fica de olho em como pode acontecer. Eu sempre fiquei convicto que deveria ser da melhor forma. Deveria ser um Carli que esteja bem fisicamente, que consiga ajudar dentro e fora do campo. A partir daí, comecei a pensar que poderia ser o momento".



TRANSIÇÃO PARA O CARGO ADMINISTRATIVO NO BOTAFOGO



"Vai ser devagar, mas estamos conversando. Por enquanto, não é o momento de passar para vocês (risos)".



IMPORTÂNCIA DO BOTAFOGO



"Me abriu as portas para, no meu entender, uma das maiores ligas do futebol. Hoje, o futebol brasileiro está muito similar a uma liga importante da Europa. Então, sempre fui agradecido a isso, por isso me entreguei por completo ao clube. Como profissional, como atleta, todos os dia tento melhorar e crescer. E o clube me dá as ferramentas para isso. Todos os dias tento ser um melhor atleta, um melhor profissional e uma melhor pessoa".



BOTAFOGO DO FUTURO



Que meu filho veja esse Botafogo que todo torcedor quer, brigando por títulos internacionais. Acho que vai acontecer. É um processo para que isso aconteça, a estrutura tem que ser firme. Os passos estão sendo dados dessa forma. Ainda temos que ter um pouco de paciência, mas tenho certeza que o Valentim (seu filho) vai ver muitos títulos do Botafogo.