Luís Castro é o técnico do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/01/2023 17:21

O time principal do Botafogo vai estrear no Campeonato Carioca com uma longa lista de desfalques. Nesta quarta-feira, o clube divulgou que oito jogadores não estarão à disposição do técnico Luís Castro. Confira na lista abaixo:

- Jeffinho e Lucas Fernandes se reapresentaram lesionados após as férias e até o momento realizam tratamento.



- Joel Carli e Adryelson também encontram-se em tratamento.



- Segovia, por questões burocráticas, ainda não terá condições de estrear.



- Kayque, Carlos Eduardo e Gatito, ambos em processo de recuperação após procedimentos cirúrgicos, seguem em evolução.

Vale lembrar que Jeffinho se lesionou durante o Jogo das Estrelas de Zico, no dia 28 de dezembro de 2022. Já Kayque sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória sobre o Red Bull Bragantino, no dia 04 de julho do ano passado, e precisou passar por cirurgia.

Gatito sofreu uma luxação no ombro esquerdo no penúltimo jogo da temporada passada, no dia 07 de novembro, e também precisou passar por cirurgia. Eduardo, por sua vez, teve uma grave lesão no músculo posterior da coxa esquerda no Clássico Vovô, no dia 23 de outubro, e passou por procedimento cirúrgico.

Os problemas físicos de Carli, Adryelson e Lucas Fernandes não foram especificados pelo clube.



Em tempo: Botafogo enfrenta o Volta Redonda nesta quinta-feira, às 19h30, no Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca.