Botafogo deve adotar o Luso Brasileiro como sua casa no Carioca - André Moreira/ VRFC

Botafogo deve adotar o Luso Brasileiro como sua casa no CariocaAndré Moreira/ VRFC

Publicado 19/01/2023 17:19

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) confirmou, nesta quinta-feira (19), a alteração no local da partida entre Botafogo e Madureira, na próxima quinta (26), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O confronto, que seria disputado no Nilton Santos, irá acontecer às 19h30 no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

O motivo da troca no local da partida é a reforma no gramado do estádio do Glorioso, que passará a ter um gramado artificial. A obra está prevista para ser concluída no começo de abril, para a estreia da equipe na Copa Sul-Americana.

O Glorioso, inclusive, deve ir a campo com a equipe principal neste duelo com o Madureira. Isto porque, o clássico com o Vasco, que seria disputado na próxima segunda (23) foi adiado para o dia 16 de fevereiro, por conta da pré-temporada do Cruz-maltino nos Estados Unidos.