Cuesta, no jogo entre Volta Redonda x Botafogo pelo Campeonato Carioca no Estádio Raulino de Oliveira. Nesta Quinta-Feira (19). - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/01/2023 21:31

O Botafogo sofreu, mas conquistou a primeira vitória do ano. Nesta quinta-feira, o Alvinegro bateu o Volta Redonda por 2 a 1 no Raulino de Oliveira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Marçal e Cuesta abriram o placar para o Glorioso. Lelê descontou para o Voltaço.

Agora, o Botafogo vira a chave para a quarta rodada do Cariocão, já que partida contra o Vasco foi adiada. Assim, o Alvinegro tem compromisso apenas na quinta-feira da semana que vem, às 19h30, contra a Portuguesa no Luso Brasileiro.

Já o Volta Redonda volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Audax no Raulino de Oliveira. Esta partida é válida pela terceira rodada do Estadual.

O JOGO

Os primeiros 20 minutos do Botafogo foram em ritmo lento. O Alvinegro tinha dificuldade até mesmo para trocar passes simples e via o Volta Redonda rapidamente retomar a posse de bola.

Apesar disso, o time de Luís Castro abriu o placar logo na primeira grande jogada que conseguiu armar. Aos dez minutos, Patrick de Paula descolou um lindo lançamento para Gustavo Sauer, que ajeitou de cabeça para Marçal. Livre na área e cara a cara com o goleiro, o lateral-esquerdo bateu firme para balançar as redes do Estádio Raulino de Oliveira.

O Voltaço, por sua vez, teve duas chances de deixar tudo igual, mas o Botafogo conseguiu segurar o ataque adversário. Na primeira, após cruzamento na área que desviou na zaga alvinegra, Patrick de Paula apareceu próximo da linha do gol para afastar o perigo. Na segunda, Lucas Perri fez boa defesa em um chute de Lelê.

Depois da parada técnica, o Botafogo até conseguiu equilibrar o jogo, mas só criou uma grande chance nesse cenário. Patrick de Paula deu um ótimo lançamento para Tiquinho Soares, que ficaria cara a cara com o goleiro. O atacante, contudo, não conseguiu o domínio, e Jefferson ficou com a bola.

No retorno do intervalo, o cenário foi parecido. O Voltaço começou mais ligado, mas foi o Botafogo quem balançou as redes. Aos 11 minutos, Daniel Borges cobrou escanteio na medida para Victor Cuesta cabecear e fazer o segundo do Glorioso na partida.

O Volta Redonda, porém, não sentiu a pressão e respondeu logo no minuto seguinte. Aos 12, Lelê recebeu ótimo passe nas costas da zaga, entrou livre de marcação na área alvinegra e finalizou para diminuir a vantagem do Botafogo.

Já na reta final, o time da casa criou duas chances claras de empatar, mas desperdiçou. Aos 35 minutos, Lelê ganhou de Philipe Sampaio na corrida, driblou Lucas Perri e bateu, mas Victor Cuesta apareceu para salvar em cima da linha. Aos 41, foi a vez de Ricardo Sena ficar cara a cara com o goleiro. Dessa vez, o próprio Lucas Perri salvou o Alvinegro e fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x Botafogo



Data e Hora: 19/01/2022, às 19h30

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Mauricio Machado Coelho Junior



Cartões amarelos: Dudu (VOLT) / Marlon Freitas, Patrick de Paula e Marçal (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Marçal (0-1) (10'/1ºT) / Cuesta (0-2) (11'/2ºT) / Lelê (1-2) (12'/2ºT)

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jefferson; Wellington Silva (Iury, 30'/2ºT), Alix Vinicius, Sandro (Daniel Felipe, 09'/2ºT) e Gilson (Ricardo Sena, Intervalo); Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Berguinho (Pedrinho, 20'/2ºT), Lelê e Luizinho (Guilherme Cachoeira, 20'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Lucas Perri; Daniel Borges (Rafael, 37'/2ºT), Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Patrick de Paula, Tchê Tchê (Danilo Barbosa, 29'/2ºT) e Marlon Freitas; Gustavo Sauer (Lucas Piazon, 18'/2ºT), Victor Sá (Luis Henrique, 18'/2ºT) e Tiquinho Soares (Carlos Alberto, 29'/2ºT).