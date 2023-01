Patrick de Paula teve boa estreia em 2023 em segunda temporada pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Patrick de Paula teve boa estreia em 2023 em segunda temporada pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/01/2023 16:02

Um dos destaques da vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, na quinta-feira (19) pelo Campeonato Carioca, Patrick de Paula deu bom cartão de visitas na temporada de 2023, após um 2022 complicado, sem corresponder ao status de principal contratação. Com bons lançamentos e participação efetiva na marcação, o volante recebeu elogios do técnico Luís Castro.

"Patrick de Paula fez o que tinha que fazer, a missão foi entregue, cumpriu, espero que continue um bom caminho", disse o português.



Luís Castro também avaliou a participação das duas contratações para a temporada, Marlon Gomes e Carlos Alberto, que tiveram atuação discreta no primeiro teste da equipe principal do Botafogo.



"Carlos Alberto tem trabalhado muito bem, na posição certa e na 9, porque como vocês sabem nós estamos um pouco limitados nessa situação, porque também não tivemos o Matheus Nascimento. Não vinha jogando muito no time dele, tem qualidades para desenvolver. Marlon Freitas já conhecemos bem, jogou no Atlético-GO, sempre foi muito sério e dedicado ao longo dos dias de treino, procurando dar o máximo dele, estando no momento ofensivo e no momento defensivo", analisou o treinador.



Enquanto Marlon Gomes foi titular e jogou toda a partida, Carlos Alberto entrou aos 28 minutos do segundo tempo, no lugar de Tiquinho Soares. Terceira novidade para a temporada, Segovia ainda não estreou.