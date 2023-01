Jeffinho está em tratamento de lesão no tornozelo esquerdo - Foto: Reprodução/Botafogo TV

Publicado 21/01/2023 12:22

Rio - Com lesão no tornozelo esquerdo, Jeffinho não participou da vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, na última quinta-feira, pelo Campeonato Carioca. No entanto, o atacante marcou presença no Estádio Raulino de Oliveira e aprovou a atuação de seus companheiros.

"Gostei demais, por ser o primeiro jogo. Podia melhorar, lógico, mas no decorrer do campeonato nosso time vai se sair bem e vai sair campeão desse negócio aí", disse Jeffinho, à "Botafogo TV".

Jeffinho sofreu a lesão no Jogo das Estrelas, organizado por Zico no Maracanã, em dezembro, e ainda não se recuperou. Na ocasião, o atacante afirmou que não era nada grave e tratou com bolsa de gelo. Posteriormente, o jovem foi reavaliado pelo clube e iniciou o tratamento mais intensivo.