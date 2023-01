Douglas Borges - Vitor_Silva

Douglas BorgesVitor_Silva

Publicado 21/01/2023 17:16

O início de temporada dos titulares do Botafogo foi com vitória sobre o Volta Redonda, por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O grande destaque da partida foi Lucas Perri, goleiro, que garantiu o triunfo com grandes intervenções. Apesar disso, o técnico Luís Castro indicou nova chance para Douglas Borges nos próximos compromissos.



Douglas Borges é a terceira opção no grupo principal do Botafogo, atrás de Lucas Perri e Gatito Fernández - vale lembrar que o segundo se recupera de procedimento cirúrgico no braço esquerdo e só deve retornar no início do Campeonato Brasileiro.



"É a meritocracia, para mim o mais importante ponto de um treinador, entregar os lugares a quem tem mérito. Hoje escolhemos a melhor equipe para esse momento, de oportunidade a todos. É natural que no outro jogo ele não esteja, esteja o Douglas.", indicou Luís Castro.



Dentro deste cenário, o português ainda destacou que o momento não é de definição quanto aos titulares do time, tendo em vista o início do trabalho no Glorioso em 2023.



"Não vamos olhar e falar que o burro o tirou no próximo jogo, estamos em pré-temporada, vamos dar chance a todos para depois escolher os 11. Mas está a desempenhar bem o papel dele, foi uma boa oportunidade de mostrar trabalho", finalizou.



Com uma vitória e uma derrota no Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 19h30, contra o Madureira, no Estádio Luso-Brasileiro.