Matheus Pereira vai para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos - Divulgação/Al-Hilal

Matheus Pereira vai para o Al Wahda, dos Emirados Árabes UnidosDivulgação/Al-Hilal

Publicado 22/01/2023 13:23

Alvo de clubes brasileiros, principalmente de Botafogo e Corinthians, o meia-atacante Matheus Pereira vai para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita e será emprestado por quatro meses. As informações são do "UOL".

O Botafogo sonhava com o reforço, mas foi o Corinthians que chegou mais perto da contratação. Apesar do destino de Matheus Pereira não ser o Brasil, os contatos dos clubes foram muito bem recebidos. Com isso, pode existir possibilidade do jogador atuar no país futuramente.

Matheus perdeu espaço com o técnico do Al-Hilal, mesmo após um alto investimento de 17 milhões de euros (R$ 96,3 milhões, na cotação atual) em sua contratação. Além disso, o clube sofreu transfer ban, e por isso, não poderia registrar novos jogadores e repor uma possível saída.