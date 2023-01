Iago André - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/01/2023 13:55

Rio - O Botafogo ganhará três "reforços caseiros" para a sequência do Campeonato Carioca. Desde a última semana, o meia Bernardo Valim, o volante JP Galvão e o atacante Iago André, que integravam o time B, passaram a fazer parte do elenco principal.

O trio teve bom desempenho nas partidas em que o Botafogo recorreu ao time B e chamou atenção de Luís Castro. Os jogadores, inclusive, já foram relacionados para a partida contra o Volta Redonda, na última quinta-feira, mas não foram acionados.

Segundo o "GE", a integração do trio faz parte de um novo processo de orientação metodológica. No entanto, não há garantia de que eles ficarão com o grupo principal até o fim da temporada.

Neste domingo, o Botafogo treinou normalmente no Espaço Lonier. Com o adiamento do clássico contra o Vasco, o Glorioso volta a campo somente na próxima quinta-feira, contra o Madureira, no Luso-Brasileiro.