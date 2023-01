Luis Castro poderá ter novidades em campo na quinta-feira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2023 13:15

Rio - O Botafogo encara o Madureira, nesta quinta-feira, no Luso-Brasileiro, e o técnico Luis Castro deverá ganhar reforços para a partida válida pelo Campeonato Carioca. Após problemas físicos, os jogadores Adryelson, Matheus Nascimento e Gabriel Pires podem estar a disposição. Luis Segovia também poderá fazer sua estreia. As informações são do "globoesporte.com".

O zagueiro Adryelson e o atacante Matheus Nascimento ficaram fora do último jogo, contra o Volta Redonda, por questões físicas. Já o meia Gabriel Pires chegou a viajar com a equipe, mas foi vetado no hotel por causa de uma amigdalite. A expectativa é que eles sejam liberados para atuar nesta próxima rodada.

Outro zagueiro, Luis Segovia estava com pendências burocráticas para ser regularizado no campeonato, mas isso não é mais um problema. Portanto, o equatoriano poderá fazer seu primeiro jogo com a camisa do Glorioso.

Depois de folgar na sexta-feira, o Botafogo trabalhou forte no fim de semana para seguir no ritmo de pré-temporada em meio ao Cariocão.