Segovia pode ser relacionado pela primeira vez pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/01/2023 17:26

Único dos três contratados para 2023 que ainda não estreou pelo Botafogo, Luis Segovia pode ficar à disposição na partida de quinta-feira (26) contra o Madureira, no Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca. O zagueiro equatoriano foi regularizado na CBF.



Com isso, são boas as chances dele ser relacionado pelo técnico Luís Castro. Além de Segovia, o Botafogo pode contar com outro zagueiro: Adryelson, que ficou fora da vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda.



Gabriel Pires e Matheus Nascimento são outros dois jogadores que possivelmente ficarão à disposição para a próxima partida do Campeonato Carioca.



Além do zagueiro equatoriano, o Botafogo contratou até o momento para esta temporada o volante Marlon Gomes e o atacante Carlos Alberto. Os dois estrearam contra o Volta Redonda, na última quinta-feira (19).