MarçalVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/01/2023 10:00 | Atualizado 24/01/2023 10:02

Rio - Contratado no meio de 2022, Marçal, de 33 anos, parece que já atua pelo Botafogo há alguns anos. Em tão pouco tempo, o lateral-esquerdo se tornou referência no elenco. Em entrevista coletiva, o jogador atribuiu o ocorrido à recepção que teve pelo grupo e também pelos torcedores alvinegros.

"Me sinto em casa no Botafogo. O clube me abraçou de uma maneira que me senti muito bem. Foi muito mais fácil conseguir desempenhar o meu trabalho com esse acolhimento dos torcedores. Nosso grupo é muito qualificado e espero que a gente consiga formar um time bastante coeso para buscar títulos", disse.

O planejamento do Botafogo para a temporada de 2023 sofreu uma alteração. Inicialmente, a equipe disputaria os primeiros jogos do Carioca com uma equipe alternativa e os jogadores principais seriam preparados para a reta final da competição. Porém, tudo mudou, e o time titular estreou contra o Volta Redonda, na semana passada. Marçal afirmou que os primeiros jogos serão para o grupo ganhar ritmo, mas não minimizou a importância de conseguir resultados.

"Os primeiros jogos acabam sendo preparação também. Claro que todo jogo vale três pontos e faz parte de uma competição importante. Mas a gente percebe que não estamos no ritmo ideal. Esses jogos são importantes para que a gente consiga evoluir fisicamente, mas sem deixar de lado a responsabilidade que as partidas têm", afirmou.