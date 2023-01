Erison - Divulgação/@estorilpraiasad

Publicado 24/01/2023 15:52

Rio - O atacante do Botafogo, Erison, pode está perto de voltar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista português, Estoril irá rescindir o contrato com o "Toro". No entanto, o destino do jogador não seria o Glorioso e sim o São Paulo.

No total, Erison, de 23 anos, fez 14 jogos pelo clube português e anotou quatro gols. O começo dele pelo Estoril foi bem positivo, mas com o tempo acabou perdendo espaço. O contrato do "Toro" com o Botafogo vai até o fim de 2025.

O jovem chegou ao Alvinegro no começo do ano passado e teve um grande começo. Ele fez 34 jogos, marcando 15 gols pelo Botafogo. Porém, perdeu espaço com as contratações que o Glorioso fez com a chegada da SAF. Por conta disso, acabou emprestado ao Estoril.

O São Paulo já havia demonstrado interesse em Erison. O Botafogo não teria interesse de negociar o jogador em definitivo e um possível acordo, caso aconteça, deverá ser por empréstimo.