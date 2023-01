Erison em ação pelo Estoril, de Portugal - Reprodução

Publicado 24/01/2023 17:18 | Atualizado 24/01/2023 17:19

Rio - Mais um clube brasileiro entrou na briga pelo atacante Erison. Segundo o "ge", o jogador de 23 anos, emprestado ao Estoril, mas pertencente ao Botafogo, chamou a atenção do Coritiba, que demonstrou interesse em seu futebol.

O São Paulo é outro clube que se interessa por Erison, porém a negociação é vista com muita cautela. O atacante é apontado como uma alternativa à Calleri, único centroavante do elenco tricolor.

Em Portugal, o centroavante não conseguiu repetir suas boas atuações de quando jogava no Botafogo, ainda em 2022. Erison fez 15 partidas pelo Estoril, e balançou as redes quatro vezes.

Durante sua passagem no Alvinegro, "El Toro" disputou 34 jogos, marcou 15 gols e deu três assistências, sendo o artilheiro da equipe no ano. Porém, perdeu espaço após a vinda das contratações que o Glorioso fez com a chegada da SAF.