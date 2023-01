Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/01/2023 16:30

Rio - O treinador do Botafogo, Luís Castro, aceitou o desafio de dirigir o Alvinegro após topar o projeto de John Textor de transformação do futebol do clube carioca. Prestigiado no cargo, o português falou sobre o planejamento que vem sendo executado no Glorioso.

"O Botafogo é um dos meus maiores desafios na carreira. Construir uma equipe, construir um centro de treinos, construir um conjunto de infraestruturas para suportar a equipe são desafios enormes. A oportunidade surgiu através de John Textor, que é o novo dono do clube. Fui chamado para ajudar na reconstrução do Botafogo. Para, juntos, deixarmos para trás os momentos difíceis que o clube tinha vivido e projetá-lo a bons níveis de produção, tornando-se capaz de fazer bons campeonatos no Brasileirão. O Botafogo é um dos maiores desafios na carreira", escreveu em relato publicado pelo site "Coaches Voice".

Em seu primeiro ano, Luís Castro recebeu muitas críticas no começo, porém, no meio do Brasileiro, a equipe se acertou. No fim, a classificação para a Libertadores escapou, mas o treinador confia que em breve, os torcedores alvinegros poderão ter grandes alegrias.

"Estou feliz no Botafogo. Mas é fundamental termos paciência. Para construirmos uma equipe vencedora, é preciso tempo. Eu sei que os resultados são muito importantes no Botafogo, mas a paciência também precisa ser porque só ela pode nos levar a grandes resultados. Para projetarmos o Botafogo a um futuro cada vez melhor", afirmou.