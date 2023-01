Erison - Divulgação/@estorilpraiasad

Publicado 25/01/2023 13:36

Rio - Apesar da dura concorrência, o São Paulo não desistiu de contratar o atacante Erison, do Botafogo, que estava emprestado ao Estoril-POR. De acordo com o site "GE", mesmo tendo apresentado proposta mais baixa do que a do Coritiba, o time paulista confia na vontade do jogador para um desfecho positivo no negócio.

Na última terça-feira, o Botafogo fez uma contraproposta ao São Paulo para negociar Erison, que foi negada. No entanto, mostrou que o Glorioso está flexível em relação ao negócio, já que pediu um valor inferior ao que foi oferecido pelo Coritiba. Mesmo assim, a diferença de valores entre a proposta dos paranaenses e a dos paulistas é considerável.

Até o momento, os valores são mantidos em sigilo, mas o que se sabe é que o Coxa fez uma proposta de empréstimo com valor substancialmente maior. Já o São Paulo propôs perdoar dívidas antigas do Botafogo, envolvendo as contratações do atacante Henrique Almeida, o meia Tchê Tchê e o goleiro Lucas Perri.

O Botafogo não deve se opor a emprestar Erison a outro time da Série A. O clube busca um reserva para Tiquinho Soares, mas não enxerga as características necessárias no "El Toro".