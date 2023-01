Erison foi emprestado pelo Botafogo ao Estoril - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/01/2023 12:22

Além de São Paulo e Coritiba, outros dois clubes, sendo um deles do exterior, têm interesse na contratação de Erison, do Botafogo. Emprestado ao Estoril, de Portugal, o atacante não está nos planos de Luís Castro e a diretoria da SAF alvinegra avalia qual seria a melhor opção para negociá-lo.



A ideia inicial de John Textor, dono de 90% das ações da SAF, é vender o jogador de 23 anos para lucrar. Entretanto, os três clubes brasileiros querem o empréstimo.



Como Erison não se adaptou em Portugal, um novo período no Brasil, mesmo que por empréstimo, é visto com bons olhos para que ele se valorize para uma negociação em definitivo no futuro. Entretanto, o Botafogo deseja uma compensação financeira para liberá-lo do empréstimo junto ao Estoril.



"Eu sabia quem estava vindo e que ele iria para o banco, o que não seria bom para o desenvolvimento dele e o faria perder valor. No caso do Erison, a ida para o Estoril foi uma boa oportunidade. Hoje temos vários clubes interessados, um de fora e três do Brasil. A janela europeia fechar semana que vem não é tão relevante. Podemos estudar a melhor opção. Uma vez que janela feche na Europa, pode sair para outro time brasileiro e de outros países", explicou Textor em participação na live do Fogãonet.



Um dos interessados, o São Paulo deseja quitar parte dos valores que o Botafogo tem a pagar pela negociação em definitivo de Lucas Perri e Tchê Tchê, segundo o site 'Uol'.