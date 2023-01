John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/01/2023 10:00

Rio - O acionista majoritário do Botafogo, John Textor, afirmou que o planejamento que tem para o Glorioso é conquistar um título de expressão somente em 2025. O norte-americano afirmou que o principal foco para a atual temporada é de classificar para a Libertadores.

"Vou te dizer quais são meus objetivos. Todo ano tornar o clube melhor. Esse ano conseguimos a vaga na Sul-Americana, no próximo queremos a Libertadores, no outro ficar entre os três maiores e no outro, em 2025, conquistar um título grande. Digo isso porque também gosto de sonhar. Vai ser muito difícil, mas gosto de sonhar", disse em entrevista ao portal "FogãoNet".

John Textor ainda fez questão de relembrar as dificuldades que o Botafogo vivia antes dele assumir o controle do futebol do clube carioca, o que aconteceu no meio do ano passado.

"Esse clube foi vendido para mim para sair de situação de falência. Eu comprei o Botafogo nessa situação e tinha que dar um jeito de fazer sobreviver da Segunda Divisão Para a primeira Divisão. Tive dois objetivos no primeiro no ano, não voltar para a Segunda Divisão e classificar para a Sul-Americana. Nós conseguimos", finalizou.