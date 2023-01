Patrick de Paula, do Botafogo, teve boa estreia na temporada 2023 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2023 07:00

O jogo do Botafogo contra o Madureira será especialmente importante para Patrick de Paula. Depois de um 2022 abaixo do esperado, o volante teve uma estreia positiva em 2023 e mira, nesta quinta-feira, dar continuidade ao bom início de temporada.

O primeiro jogo da equipe principal do Alvinegro aconteceu na vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira, na quinta-feira passada. Na ocasião, o Botafogo abriu o placar a partir de uma jogada iniciada por Patrick. O camisa 8 deu um belo lançamento para Gustavo Sauer, que ajeitou de cabeça para Marçal, livre de marcação na área, finalizar e estufar as redes do gol adversário.

Minutos depois, Patrick criou uma nova grande chance de gol. Dessa vez, o lançamento foi para Tiquinho Soares, que entrava na área cara a cara com o goleiro, mas O Dia o centroavante não conseguiu domínio. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Luís Castro aprovou a atuação do volante.

"Patrick de Paula fez o que tinha que fazer, a missão foi entregue, cumpriu. Espero que continue um bom caminho", disse o treinador.

DIFICULDADES EM 2022

Maior contratação da história do Botafogo, Patrick de Paula não engrenou no ano passado. Naquela temporada, ele disputou apenas 22 jogos, marcou dois gols e não deu nenhuma assistência. Na avaliação de Luís Castro, as lesões atrapalharam o 2022 do jogador.

"Patrick, ao longo do ano, teve vários problemas em termos lesionais. Teve paralisia facial, que provocou também alguma incapacidade durante um largo tempo, teve um ou outro problema muscular. Foi se limitando pelas lesões que teve, mas é um jogador com grande potencial e encontrará o seu equilíbrio certamente ainda a serviço do Botafogo", disse Luís Castro, em outubro do ano passado, ao Seleção SporTV.

O volante, por sua vez, já fez uma análise de sua última temporada e admitiu que cometeu erros no ano passado. Dessa forma, com a confiança do Botafogo, ele tem trabalho para retomar a boa fase mostrada no Palmeiras.

"Foi um ano de aprendizado. Acho que tenho que levar como aprendizado para em 2023 não cometer os mesmos erros que cometi. Minha cabeça está bem tranquila, estou bem mais maduro que antes para poder melhorar. Meu mental está bem melhor, cada dia vem melhorando, venho amadurecendo, ganhando em maturidade e cabeça para estar bem focado nos treinos, dar o melhor de mim e ajudar minha equipe", afirmou Patrick, em vídeo divulgado pelo coach esportivo Lulinha Tavares, em dezembro de 2022.

AGENDA

Em tempo: Botafogo e Madureira se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão ao vivo da CazéTV.