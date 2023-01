Victor Cuesta marcou o segundo gol alvinegro em Volta Redonda - Vitor Silva/Botafogo

Victor Cuesta marcou o segundo gol alvinegro em Volta RedondaVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2023 12:42

Rio - Pilar importante da defesa do Botafogo, Víctor Cuesta também tem sido importante no setor ofensivo. Desde que chegou ao Glorioso, o zagueiro argentino vive uma fase artilheira e já marcou cinco gols em 30 jogos.

"Claro que é um número muito bom e espero poder continuar ajudando a equipe nesse quesito, apesar de meu objetivo principal ser a defesa. Com o Luís Castro trabalhamos muito as finalizações e cruzamentos, isso tem me ajudado muito a melhorar na parte ofensiva e defensiva. A ideia de jogo e os treinos estão sendo fundamentais para eu crescer como jogador. Sempre há tempo para melhorar e continuar aprendendo, independentemente da idade", afirmou o argentino ao "GE".

Os números ofensivos de Cuesta chamam ainda mais atenção quando comparados aos do Internacional. Com a camisa colorada, foram 270 jogos e dez gols marcados. No Botafogo, já alcançou a metade deste número.

Cuesta, inclusive, marcou na estreia do elenco principal do Botafogo na temporada. O zagueiro, que fez de cabeça na vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, projetou bons resultados para o Glorioso na temporada.

"Fico feliz pelo reconhecimento de todos que fazem parte do Botafogo e pelo carinho da torcida. Significa que o trabalho está sendo bem feito, vou trabalhar ainda mais forte para que juntos com o nosso grupo possamos atingir os objetivos desse ano. Que a torcida continue nos apoiando, que o grupo vai dar o máximo para conquistar os objetivos de 2023", declarou.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Madureira, no Luso-Brasileiro.